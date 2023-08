Comune palermitano narrato in un film di Tornatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune palermitano narrato in un film di Tornatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAGHERIA

Significato/Curiosita : Comune palermitano narrato in un film di tornatore

Michele placido, nel 2009 tornatore gira il film baarìa, la cui trama racconta una parte di vita vissuta nella sua città d'origine. un altro regista italiano... Stai cercando il romanzo autobiografico di dacia maraini, vedi bagheria (maraini). bagherìa (bagarìa in siciliano, baarìa nel dialetto locale) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

