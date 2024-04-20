Lo lascia chi abdica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo lascia chi abdica' è 'Trono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRONO

Perché la soluzione è Trono? Un trono rappresenta il sedile su cui si accomodano sovrani o figure di potere, simbolo di autorità e regalità. La voce collegata a questa parola si riferisce a chi decide di rinunciare alla propria posizione di potere, abdicando dal trono. Quando qualcuno abdica, si libera del ruolo di sovrano, lasciando spazio ad altri o terminando il proprio regno. La decisione di abdicare è spesso motivata da ragioni personali, politiche o di convenienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo lascia chi abdica". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo lascia chi abdica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trono

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo lascia chi abdica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo lascia chi abdica" conferma che la soluzione 'Trono' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trono

T Torino R Roma O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo lascia chi abdica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trono' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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