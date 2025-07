La cascata più alta nei cruciverba: la soluzione è Angel

Home / Soluzioni Cruciverba / La cascata più alta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La cascata più alta' è 'Angel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGEL

Curiosità e Significato di Angel

La parola Angel è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Angel.

Perché la soluzione è Angel? Il termine Angel richiama l'immagine di un essere celestiale, simbolo di purezza e protezione. In inglese, significa angelo, spesso associato a figure spirituali che vegliano dall'alto. La parola evoca anche sensazioni di leggerezza e elevazione, come una cascata che si tuffa dall’alto con maestosa energia. È un richiamo alla bellezza e alla forza invisibile che ci guida nel cammino della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La più alta cascata del mondoÈ la più alta cascataLa cascata del Venezuela la più alta al mondoLa più alta cima dell AustriaLa più alta parte del maniero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Angel

Non riesci a risolvere la definizione "La cascata più alta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E S R M E E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BESSEMER" BESSEMER

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.