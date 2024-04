La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ottenere una rivincita. RIVALERSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Intransitivo pronominale

rivalersi (vai alla coniugazione)

Sillabazione

ri | va | lér | si

Pronuncia

IPA: /riva'lersi/

Etimologia / Derivazione

formato da ri- e valersi; vedi rivalere

Sinonimi

rifarsi, risarcirsi, compensarsi, indennizzarsi, vendicarsi

riaversi, riprendersi

Contrari

perdere, condonare, perdonare

