La Soluzione ♚ Lo sono i Paesi in guerra

La definizione e la soluzione di: Lo sono i Paesi in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo sono i paesi in guerra: La storia dei paesi bassi durante la seconda guerra mondiale iniziò con l'invasione tedesca avvenuta il 10 maggio 1940. il 15 maggio 1940, il giorno seguente... Curiosità su: La storia dei paesi bassi durante la seconda guerra mondiale iniziò con l'invasione tedesca avvenuta il 10 maggio 1940. il 15 maggio 1940, il giorno seguente... L'armistizio (sostantivo maschile, dal latino moderno armistitium, composto di arma, "armi", ed il tema di stare, "fermarsi") è un accordo fra stati belligeranti che sospende, totalmente o parzialmente, a tempo determinato o indeterminato, le ostilità. Un armistizio è un modus vivendi, da non equiparare con un trattato di pace, il quale potrebbe richiedere mesi o addirittura anni di trattative prima di essere implementato. L'armistizio di Panmunjeom è un chiaro esempio di armistizio a cui non è mai seguito un trattato di pace. L'armistizio inoltre si differenzia da una tregua o da un cessate il fuoco, essendo quest'ultime considerate forme di cessazione delle ostilità provvisorie limitate a un determinato periodo di tempo o all'interno di un'area limitata. Una tregua può essere richiesta per negoziare un armistizio. Nel panorama internazionale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite spesso impone, o tenta di imporre, risoluzioni di cessate il fuoco fra le parti in ostilità. Gli armistizi però sono sempre negoziati dalle parti in questione, e questo dà una maggiore effettività a tali atti rispetto alle risoluzioni non vincolanti dell'ONU. Italiano Sostantivo, forma flessa belligeranti m e f pl plurale di belligerante Sillabazione bel | li | ge | ràn | ti Etimologia / Derivazione vedi belligerante Parole derivate cobelligeranti

Altre risposte alla domanda Lo sono i Paesi in guerra: belligeranti; sono; paesi; guerra;

