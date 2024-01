La definizione e la soluzione di: Serve a pulire l anima di un cannone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Uno scovolo è un tipo di spazzolino di forma allungata, particolarmente adatto alla pulizia di interni di tubi ed elementi cilindrici, come aspiratori, camini, scarichi di caldaie, tubi di aerazione ed anche tubi di vetreria da laboratorio, provette e bottiglie. Il termine è però usato soprattutto per indicare gli spazzolini per la pulizia delle canne delle armi da fuoco.