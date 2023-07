La roccia degli spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La roccia degli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOGLIO

Significato/Curiosita : La roccia degli spaghetti

Di roccia che emerge dalle acque del mare, normalmente nelle vicinanze di una costa rocciosa alta detta falesia. lo scoglio è costituito da roccia dura... Gastronomico, vedi spaghetti allo scoglio. disambiguazione – se stai cercando l'allenatore calcistico, vedi franco scoglio. questa voce sugli argomenti geografia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

