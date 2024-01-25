Premio per letterati e scienziati

Home / Soluzioni Cruciverba / Premio per letterati e scienziati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Premio per letterati e scienziati' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOBEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Premio per letterati e scienziati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Premio per letterati e scienziati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nobel? Il Nobel è un riconoscimento prestigioso assegnato a persone che si distinguono nel campo della letteratura e della scienza, celebrando i loro meriti e contributi innovativi. Questo premio internazionale rappresenta un riconoscimento di eccellenza e di impegno nel progresso umano e culturale. La sua fama si estende in tutto il mondo, simbolo di prestigio e di eccellenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Premio per letterati e scienziati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nobel

Quando la definizione "Premio per letterati e scienziati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Premio per letterati e scienziati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nobel:

N Napoli O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Premio per letterati e scienziati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Premia anche l economiaUn premio internazionale per la paceÈ un premio d importanza mondialeUn premio per letterati e scienziatiNoto premio per letterati e scienziatiDesigna un premio poco ambitoI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaPremio per divi