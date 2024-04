La Soluzione ♚ Spegnere attutire La definizione e la soluzione di 8 lettere: Spegnere attutire. SMORZARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spegnere attutire: Conan il distruttore (Conan the Destroyer) è un film del 1984 diretto da Richard Fleischer. Si tratta di un film stand-alone che non prosegue le vicende di Conan il barbaro del 1982. Conan è il personaggio ideato da Robert Ervin Howard nel 1932 sulle pagine di Weird Tales, e alla sua versione fumettistica di Roy Thomas (autore del soggetto per questo film con Gerry Conway, altro noto autore di fumetti). Ripropone nei panni di Conan l'attore di origine austriaca Arnold Schwarzenegger. I nuovi personaggi includono Zula, interpretata da Grace Jones, e Mombaata, interpretato da Wilt Chamberlain. Questo seguito ha avuto un buon successo di ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Conan il distruttore (Conan the Destroyer) è un film del 1984 diretto da Richard Fleischer. Si tratta di un film stand-alone che non prosegue le vicende di Conan il barbaro del 1982. Conan è il personaggio ideato da Robert Ervin Howard nel 1932 sulle pagine di Weird Tales, e alla sua versione fumettistica di Roy Thomas (autore del soggetto per questo film con Gerry Conway, altro noto autore di fumetti). Ripropone nei panni di Conan l'attore di origine austriaca Arnold Schwarzenegger. I nuovi personaggi includono Zula, interpretata da Grace Jones, e Mombaata, interpretato da Wilt Chamberlain. Questo seguito ha avuto un buon successo di ... smorzare (vai alla coniugazione) ridurre gradualmente l'ampiezza di una vibrazione o oscillazione Sillabazione smor | zà | re Pronuncia IPA: /zmor'tsare/ Etimologia / Derivazione dal latino exmortiare, derivazione di mortuus cioè "morto" Sinonimi estinguere, spegnere

( senso figurato ) affievolire, attenuare, attutire, contenere, diminuire, frenare, moderare, ridurre, smussare, temperare,

affievolire, attenuare, attutire, contenere, diminuire, frenare, moderare, ridurre, smussare, temperare, ammorzare

(suoni, rumori) abbassare, ovattare

abbassare, ovattare (colori, luci) impallidire, schermare, schiarire, velare

impallidire, schermare, schiarire, velare (senso figurato) (sentimento, emozione) calmare, raffreddare, ridimensionare, scoraggiare, sgonfiare, smontare

Contrari accendere

( senso figurato ) accrescere, acuire, attizzare, eccitare, esasperare, inasprire, intensificare, rafforzare

accrescere, acuire, attizzare, eccitare, esasperare, inasprire, intensificare, rafforzare (suoni, rumori) alzare, aumentare, intensificare, rinforzare,

alzare, aumentare, intensificare, rinforzare, (senso figurato) (sentimento, emozione) incitare, incoraggiare, spingere Parole derivate smorzarsi Altre Definizioni con smorzare; spegnere; attutire; Per spegnere i piccoli incendi; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone; Cerca altre soluzioni cruciverba

SMORZARE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Spegnere attutire' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.