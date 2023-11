La definizione e la soluzione di: Gli incendi non dovuti ad autocombustione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLOSI

Significato/Curiosita : Gli incendi non dovuti ad autocombustione

Climatici attuali, provocano fenomeni di autocombustione in diverse aree del pianeta, dando luogo a incendi distruttivi colossali denominati megaincendi... Climatici attuali, provocano fenomeni diin diverse aree del pianeta, dando luogo adistruttivi colossali denominati megaincendi... L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare volontariamente la morte di un'altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

