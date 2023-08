Si oppongono alle precoci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppongono alle precoci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARDIVE

Significato/Curiosita : Si oppongono alle precoci

Nessuno i suoi sentimenti, ma è pronta a sposarlo; i genitori di lui però si oppongono al matrimonio. casimiro deluso dalla disapprovazione dei suoi, torna... The severity of tardive dyskinesia a longitudinal clinical trial., in eur psychiatry., settembre 2008. ^ che cos'è la discinesia tardiva ^ correll cu,...