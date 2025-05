Città russa sul Don nei cruciverba: la soluzione è Azov

AZOV

Altre soluzioni: ROSTOV

Curiosità e Significato di "Azov"

Azov è una città situata in Russia, lungo le rive del fiume Don e vicino al Mar d'Azov. È nota per la sua storia marittima e per essere un importante porto fluviale. La città ha origini antiche e nel corso dei secoli ha avuto un ruolo strategico nella regione.

Come si scrive la soluzione: Azov

A Ancona

Z Zara

O Otranto

V Venezia

