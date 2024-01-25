Gas raro dell aria

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gas raro dell aria' è 'Argon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARGON

Perché la soluzione è Argon? L'argon è un gas raro presente nell'atmosfera terrestre, costituito da un elemento chimico che rappresenta circa lo 0,93% dell'aria. Appartenente alla famiglia dei gas nobili, è inerte e non reagisce facilmente con altre sostanze. La sua presenza è dovuta a processi naturali di decadimento radioattivo di elementi più pesanti. L'argon trova impiego in diversi settori, come l'illuminazione e la conservazione di materiali sensibili, grazie alle sue caratteristiche chimiche e fisiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gas raro dell aria". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gas raro dell aria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Argon

La soluzione associata alla definizione "Gas raro dell aria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gas raro dell aria" conferma che la soluzione 'Argon' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Argon

A Ancona R Roma G Genova O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gas raro dell aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Argon' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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