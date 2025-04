Gas nobile dell aria - Soluzione Cruciverba: Radon

RADON

Lo sapevi che... Liquefazione dell'aria: La liquefazione dell'aria è un processo industriale di distillazione frazionata a due colonne ideato dallo scienziato Carl von Linde ("ciclo di Linde") e sviluppato in seguito in molti processi. Consiste nella condensazione dell'aria atmosferica, seguita da un suo eventuale frazionamento in colonna di distillazione per ottenere azoto, ossigeno e gas nobili puri per scopi solitamente industriali.

