Il fiume di Sacile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il fiume di Sacile' è 'Livenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIVENZA

Perché la soluzione è Livenza? La Livenza è un corso d'acqua importante che attraversa diverse regioni italiane, contribuendo al paesaggio e all'economia locale. Nasce dalle Alpi e scorre verso sud-est, formando un confine naturale tra alcune province. La sua presenza favorisce l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico, oltre a influenzare la biodiversità della zona. Nel contesto di Sacile, un centro storico ricco di storia e cultura, la Livenza rappresenta un elemento fondamentale nel tessuto naturale e urbano della città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fiume di Sacile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il fiume di Sacile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Livenza

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fiume di Sacile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fiume di Sacile" conferma che la soluzione 'Livenza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Livenza

L Livorno I Imola V Venezia E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fiume di Sacile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Livenza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è un fiume che si getta in un fiumeFiume di VarsaviaUna svolta del fiumeFiume della VestfaliaIl fiume di Albi