La definizione e la soluzione di: Chi li frequenta trotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il maneggio è il luogo dove si fa scuola o esercizi di equitazione, in genere consistente in un recinto (detto anche rettangolo) con terreno ricoperto di pula di riso, sabbia o altre materie soffici. Nelle prossimità dei maneggi sono in genere ubicate aree di stabulazione dei cavalli (scuderie), sellerie e altri edifici logicamente correlati alle funzioni suddette. Il rettangolo per poter ospitare gare riconosciute dalla Federazione sport equestri deve corrispondere alle misure istituzionali.

Italiano

Voce verbale

maneggi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di maneggiare prima persona singolare del congiuntivo presente di maneggiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di maneggiare terza persona singolare del congiuntivo presente di maneggiare terza persona singolare dell'imperativo di maneggiare

Etimologia / Derivazione

vedi maneggiare