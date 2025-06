Vi si addestrano cavalli nei cruciverba: la soluzione è Maneggi

MANEGGI

Curiosità e Significato di Maneggi

La parola Maneggi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Maneggi.

Perché la soluzione è Maneggi? Maneggi indica le strutture o i luoghi dedicati all'addestramento e alla cura dei cavalli, come i maneggi equestri. Qui si svolgono attività di educazione, allenamento e svago con questi animali nobili e veloci. È un ambiente pensato per sviluppare il rapporto tra cavalli e cavalieri, offrendo spazi sicuri e attrezzature adeguate. Un luogo fondamentale per chi ama l'equitazione e desidera conoscere meglio questi splendidi animali.

Come si scrive la soluzione Maneggi

M Milano

A Ancona

N Napoli

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C M A I E L R A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACELLERIA" MACELLERIA

