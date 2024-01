La definizione e la soluzione di: Si assume con l appalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'opera è il termine italiano di utilizzo internazionale per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è abbinata alla musica e al canto. La denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. Non è un caso che la parola "opera" sia usata invariabilmente in quasi tutte le lingue del mondo: anche se pure altre nazioni posseggono tradizioni operistiche di innegabile importanza e valore, il genere è nato e si è sviluppato in Italia, paese che per questo possiede il maggior numero di teatri d'opera al mondo e ha tra i suoi maggiori vanti l'essere universalmente considerata la patria dell'opera.

Tra i numerosi sinonimi, più o meno appropriati, basta ricordare melodramma e teatro musicale. Il termine è fortemente contestualizzato nel suo impiego, in quanto il vocabolo opera, in italiano, è un termine di origine latina che indica un lavoro in generale, particolarmente in ambito artistico.

Dall'agosto 2013, l'Associazione Cantori Professionisti d'Italia ha depositato presso il MIBACT il dossier per la Candidatura UNESCO per l'opera italiana. L'intento di iscrivere il Canto lirico italiano all'interno del Patrimonio dell'Umanità protetto da UNESCO ha ottenuto riscontro positivo ed è stato approvato il 6 dicembre 2023.

Italiano

Sostantivo

opera ( approfondimento) f sing (pl.: opere)

(diritto) (economia) prestazione di un'attività sistematica in cambio di un compenso espressione dell'ingegno o creatività umani, opera d'autore che è l'oggetto della proprietà tutelata dal copyright o diritto d'autore l'opera principale di Newton è stata Philosophiae Naturalis Principia Mathematica opera, prodotto o risultato del lavoro e della attività dall'uomo manuale, intellettuale o artistica opera, effetto della natura, causato da agenti naturali in ambito tessile, particolare trama o disegno nell'ordito (musica) componimento drammatico accompagnato da versi musicati nome di vari istituti preposti a beneficenza o previdenza insieme complesso di/per una o più "azioni" meditate e prestabilite (architettura) manufatto destinato al conseguimento di un interesse

Voce verbale

opera

terza persona singolare dell' indicativo presente, di operare seconda persona singolare dell' imperativo presente, di operare

Sillabazione

ò | pe | ra

Pronuncia

IPA: /'pera/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino opera cioèè "lavoro"

dal latino cioèè "lavoro" (voce verbale)vedi operare

Citazione

Sinonimi

operato, attività, azione, aiuto, impresa, collaborazione, iniziativa, intervento, cura, impegno

occupazione, mansione, ufficio

effetto, frutto, risultato, influsso, influenza

lavoro, libro, trattato, volume, scritto, saggio

(di scrittore) componimento, composizione

componimento, composizione quadro, disegno

monumento, statua, costruzione, edificio

produzione, invenzione, scoperta

(musica) melodramma, teatro, teatro lirico, dramma teatrale, musica lirica

melodramma, teatro, teatro lirico, dramma teatrale, musica lirica giornata di lavoro

bracciante, operaio, manovale, giornaliero

istituzione, fondazione, fabbriceria, istituto, ente, ente assistenziale, associazione

prestazione; attività lavorativa, impresa, impegno, fatica; risultato, prodotto

realizzazione

(arte) scultura, tela

scultura, tela ( arte ) ( letteratura ) ( poesia ) prodotto artistico, capolavoro

prodotto artistico, capolavoro (di tessuto) motivo, motivo decorativo

(risultato di un'attività) mezzo, aiuto, servigi

mezzo, aiuto, servigi (militare) fortificazione

Contrari

idea, fantasia, concetto, pensiero

Parole derivate

operistico, operista

Termini correlati

(opera lirica) grand opera, opera buffa, opera house, opera seria, operatic, operetta, opéra comique, aria, balletto, masque, melodramma, commedia musicale, recitativo, singspiel

grand opera, opera buffa, opera house, opera seria, operatic, operetta, opéra comique, aria, balletto, masque, melodramma, commedia musicale, recitativo, singspiel (lavoro o prodotto di attività svolte dall'uomo) manodopera, operaio, operare, operetta, operista, operoso

Alterati

(diminutivo) operetta

Proverbi e modi di dire

per opera di: grazie a

Proverbi e modi di dire