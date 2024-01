La Soluzione ♚ La via dei Francesi

La definizione e la soluzione di: La via dei Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La via dei francesi: Disambiguazione – "via romea francigena" rimanda qui. se stai cercando l'itinerario ciclistico, vedi eurovelo 5. la via francigena, francisca o romea,... Francese Sostantivo Curiosità su: Disambiguazione – "via romea francigena" rimanda qui. se stai cercando l'itinerario ciclistico, vedi eurovelo 5. la via francigena, francisca o romea,... rue f (pl.: rues) via Pronuncia IPA: /y/ Verbo rue 1a e 3a persona singolare dell'indicativo presente, 1a e 3a persona singolare del congiuntivo presente, 2a persona singolare dell'imperativo del verbo ruer Inglese Sostantivo rue (arcaico) pentimento; rimpianto (arcaico) pietà; compassione inglese WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

Altre risposte : rue; francesi;

È nudo per i francesi ; Monti francesi dell est;