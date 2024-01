La definizione e la soluzione di: Uomo sciocco e semplicione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Parasite single (, parasaito shinguru) è un termine della lingua giapponese, derivato dall'inglese, che sta a indicare un uomo celibe, o una donna nubile, che sceglie di vivere coi genitori anche dopo aver superato i trent'anni, al fine di semplificarsi l'esistenza e godere di una vita agiata.

Il fenomeno non si limita alla società giapponese; fenomeni analoghi o simili si possono trovare anche in altre culture, come ad esempio in Italia, in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile. A esso sono stati dedicati alcuni film, come il francese Tanguy del 2001 e il suo remake statunitense del 2006, A casa con i suoi.

Italiano

Aggettivo

bamboccione m sing

uomo belloccio, poco intelligente

Sostantivo

bamboccione m sing e f pl

accrescitivo di bamboccio, nell'accezione di uomo dal comportamento infantile e viziato, poco maturo o responsabile (neologismo) (sociologia) giovane adulto che invece di rendersi autonomo continua a stare in casa coi genitori e si fa mantenere da loro. Collegamento con precarietà, ma anche con mammismo italiano. fisionomia di uomo belloccio, poco intelligente (spregiativo) individuo adulto che, non considerando in coscienza le proprie responsabilità nel comportamento, assume un atteggiamento eccessivamente giovanile, spesso per atti immorali quei due bamboccioni sono veramente patetici ed anche un poco irritanti

Sillabazione

bam | boc | ciò | ne

Pronuncia

[bam boc ciò ne]

Sinonimi

(uomo infantile) bambinone

bambinone belloccio

(giovane che resta coi genitori) mammone, NEET

Termini correlati

( gergale ) ( spregiativo ) babbo, babbucchione/babucchione

babbo, babbucchione/babucchione (spregiativo) sfigato

Da non confondere con