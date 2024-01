La definizione e la soluzione di: È unita al Palatinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Il palatinato (pfalz in tedesco, palz in tedesco palatino), conosciuto anche come palatinato renano (in tedesco rheinpfalz) è una regione storica, geografica...

La Renania (Rheinland in tedesco) è una regione geografica non ben definita che si estende sul territorio della Germania su entrambe le rive del Reno. A partire dal 1950 la Renania è suddivisa principalmente fra tre Länder tedeschi: Saarland, Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Vestfalia.

La Renania è una regione di grande rilevanza per la Germania: la Renania Settentrionale-Vestfalia presenta importanti giacimenti minerari che hanno contribuito allo sviluppo industriale dello Stato, mentre la Renania-Palatinato è zona prevalentemente agricola le cui caratteristiche hanno permesso lo sviluppo di pregevoli vigneti.

Italiano

Nome proprio

Renania ( approfondimento)