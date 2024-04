La Soluzione ♚ La : è unita a Caprera La definizione e la soluzione di 9 lettere: La : è unita a Caprera. MADDALENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La : e unita a caprera: Maria Maddalena (in ebraico , in greco: aa ada, Maria he Magdalene) detta anche Maria di Magdala, secondo il Nuovo Testamento è stata un'importante seguace di Gesù. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica, che celebra la sua festa il 22 luglio, la sua figura viene descritta, sia nel Nuovo Testamento sia nei Vangeli apocrifi, come una delle più importanti e devote discepole di Gesù. Fu tra le poche a poter assistere alla crocifissione e – secondo alcuni vangeli – divenne la prima testimone oculare e la prima annunciatrice dell'avvenuta resurrezione. Altre Definizioni con maddalena; unita; caprera; Foto 4 Una gita a 4761 Belluno|; È unita alla Mercedes; La regione che venne unita alla Castiglia; Cerca altre soluzioni cruciverba

