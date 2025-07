Il Land con Magonza nei cruciverba: la soluzione è Renania Palatinato

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Il Land con Magonza' è 'Renania Palatinato'.

RENANIA PALATINATO

Curiosità e Significato di Renania Palatinato

Vuoi sapere di più su Renania Palatinato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 17 lettere nella pagina dedicata: Renania Palatinato.

Perché la soluzione è Renania Palatinato? Il Land con Magonza si riferisce al Land della Renania-Palatinato, una regione tedesca ricca di storia e natura. Questa zona confina con Magonza, famosa per il suo patrimonio romano e vinicolo. La parola indica quindi un territorio regionale tedesco, noto per la sua cultura, paesaggi e tradizioni. È un esempio di come i territori si collegano tra loro lungo i confini europei.

Come si scrive la soluzione Renania Palatinato

Stai cercando la risposta alla definizione "Il Land con Magonza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R S À M B O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORBOSITÀ" MORBOSITÀ

