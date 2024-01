La definizione e la soluzione di: È tutta pelle e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

magra f sing

femminile singolare di magro Claudia è una ragazza molto magra

Sostantivo

magra f inv

scarsità di risorse è un periodo di magra

Sillabazione

mà | gra

Pronuncia

IPA: /'magra/

Etimologia / Derivazione

(femminile singolare di magro) vedi magro

vedi magro (scarsità di risorse) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

snella, smilza, asciutta, scarna, esile, mingherlina, ossuta, gracile, denutrita, deperita, smunta, macilenta, emaciata, allampanata

( senso figurato ) secca, scheletrica, scavata, segaligna

secca, scheletrica, scavata, segaligna ( popolare ) stecchita

stecchita (di vivanda) povera di grassi, scremata

povera di grassi, scremata ( senso figurato ) povera, scarsa, misera, insufficiente, inconsistente, insignificante, irrisoria, esigua, meschina

povera, scarsa, misera, insufficiente, inconsistente, insignificante, irrisoria, esigua, meschina (di terra) poco fertile, arida, improduttiva

poco fertile, arida, improduttiva ( senso figurato ) sterile

sterile secca, scarsità d’acqua, portata minima

( senso figurato ) difficoltà economiche, ristrettezze, penuria, carestia

difficoltà economiche, ristrettezze, penuria, carestia (familiare) brutta figura, figuraccia, gaffe

