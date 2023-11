La definizione e la soluzione di: La moglie del 43 verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARGE

Significato/Curiosita : La moglie del 43 verticale

"unitaria". questo pone la 'ndrangheta, dal punto di vista organizzativo, a metà strada tra l'organizzazione fortemente gerarchica e verticale della mafia siciliana... Marjorie Jacqueline Bouvier Simpson, conosciuta semplicemente come Marge Simpson, è un personaggio immaginario ed uno dei protagonisti della serie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La moglie del 43 verticale : moglie; verticale; Aveva per moglie Ecuba; La bella moglie di Menelao rapita da Paride; Giovane moglie ; La moglie di Homer Simpson; La celebre moglie di Perón; Un anagramma dell 1 verticale ; Messo in verticale ; Lo scorrimento in verticale di un testo sul PC; Un parcheggio verticale ; Piano verticale dietro il canestro nel basket;

Cerca altre Definizioni