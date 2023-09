Se è pesante si soffoca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è pesante si soffoca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : Se e pesante si soffoca

Tutti. e quando lo cinge e lo soffoca, penetra al di dentro al punto da scrivere: "l'abisso che c'è fra la certezza che io ho della mia esistenza e il contenuto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Se è pesante si soffoca : pesante; soffoca; Se è viziata è pesante ; Un tessuto pesante per tendaggi; L alito pesante in gergo; Leggera e pesante tra gli sport; Rende pesante l aria; Una pesante sfacchinata; Domati con la forza soffoca ti; soffoca re una rivolta; Come una giornata di caldo soffoca nte; Quella di Praga fu soffoca ta nel 68 dagli URSS; soffoca re uno scandalo; Trattenuta soffoca ta;

