Slang gergo

Curiosità su: Lingua inglese il termine «slang» presenta delle forti analogie di significato con le parole «argot» (in francese) e «gergo» (in italiano), ma non è del...

L'argot (IPA: /a.go/) è un registro linguistico proprio di un gruppo sociale, il cui scopo è escludere gli estranei dalla comunicazione, criptando i messaggi scambiati.

L'argot non è un linguaggio tecnico: quest'ultimo viene utilizzato da professionisti di uno stesso campo, mentre l'argot è specificamente ideato per essere criptico per i non appartenenti al gruppo.

Il concetto è simile, ma non identico, a quello espresso dal termine inglese slang.

Italiano

Sostantivo

argot m inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ar | got

Pronuncia

IPA: /ar'go/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

gergo, dialetto

Parole derivate