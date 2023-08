Un gergo da onorevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gergo da onorevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POLITICHESE

Significato/Curiosità : Un gergo da onorevoli

Il "politichese" è un gergo o uno stile linguistico spesso utilizzato dagli onorevoli e dai politici. Si tratta di una forma di comunicazione in cui le frasi possono essere lunghe e complesse, spesso incluse di tecnicismi, eufemismi o retorica sfuggente. L'uso di questa terminologia può rendere il discorso politico opaco, confondendo o nascondendo il vero significato delle dichiarazioni. Il politichese può essere strategico, mirando a influenzare l'opinione pubblica o ad evitare domande dirette. Tuttavia, questo stile linguistico può anche alienare il pubblico che cerca chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni politiche.

