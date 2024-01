La definizione e la soluzione di: Bisogna cogliere la buona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

occasione ( citazioni) f sing (pl.: occasioni)

ciò che permette a qualcuno di migliorare la propria vita "Questa è proprio l'occasione della mia vita!" evento provvidenziale (familiare) prodotto di qualità a prezzo scontato (spregiativo) situazione intricata poi confluita in un danno

Sillabazione

oc | ca | sió | ne

Pronuncia

IPA: /okka'zjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino occasio, derivazione di occasum, che a sua volta deriva da occidere ovvero "cadere"

Citazione

Sinonimi

accidente, avvenimento, caso, circostanza, congiuntura, contingenza, evenienza, evento, occorrenza, situazione

combinazione, eventualità, fortuna, opportunità, possibilità

cagione, causa, destro, motivo, pretesto, scusa

(di acquisto) affare, convenienza, vantaggio

affare, convenienza, vantaggio chance

momento,

modo

offerta

Contrari

avversità, disdetta, disgrazia, sfortuna

conseguenza, effetto, ripercussione, risultato

Parole derivate

occasionale, occasionalismo, occasionare

Termini correlati

movente, origine, cagione, evenienza

Proverbi e modi di dire