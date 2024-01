La definizione e la soluzione di: Risolve un famoso intricato caso sul Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Per investigare su crimini e omicidi. nel medio oriente risolve i casi narrati in poirot sul nilo, non c'è più scampo e la domatrice. per attraversare l'europa...

Hercule Poirot (pronuncia francese ['kyl pwa'o], Ercole Poirot nelle prime traduzioni italiane) è un personaggio immaginario, di professione investigatore, ideato dalla scrittrice Agatha Christie e protagonista di una lunga serie di racconti e romanzi gialli. Il personaggio esordì come protagonista del romanzo Poirot a Styles Court nel 1920, opera prima della scrittrice e con la quale ottenne subito successo e grande popolarità, tanto che molti dei romanzi e dei racconti incentrati sul personaggio hanno avuto numerose trasposizioni cinematografiche e televisive, come Assassinio sull'Orient Express o l'omonima serie televisiva, Poirot.