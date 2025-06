Il famoso romanzo con Ursus e Licia nei cruciverba: la soluzione è Quo Vadis

QUO VADIS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Quo Vadis? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Quo Vadis.

Perché la soluzione è Quo Vadis? Quo Vadis è un'espressione latina che significa Dove vai?. È famosa per il romanzo di Henryk Sienkiewicz, ambientato nell'antica Roma, e richiama il momento in cui, secondo la leggenda cristiana, San Pietro chiese a Gesù questa domanda mentre fuggiva dalle persecuzioni. Oggi, viene usata per riflettere su scelte e direzioni nella vita, invitandoci a pensare al nostro cammino.

Q Quarto

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

