La definizione e la soluzione di: Quello irlandese ha il pelo rossiccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Coated wheaten terrier può avere due tipi di pelo: il pelo americano e il pelo irlandese. quello irlandese è considerato lo standard della razza. la variazione...

Il setter inglese è una razza canina originaria dell'Inghilterra, affinata intorno al 1838 da sir Edward Laverack (1798-1877) dopo un'accurata selezione a partire da vari ceppi genetici preesistenti in terra d'albione. In seguito la razza venne conservata e ne venne promossa la diffusione ad opera di sir Purcell Llewellin e di William Humphrey. È un cane molto dolce e mite, adatto alla compagnia ed eccellente per la caccia (sia da riporto che da ferma). Infatti, il nome stesso deriva dal verbo inglese to set, cioè puntare (la preda) o guardare fissamente.

Caratterizzata grazie anche alla sbavatura precoce emittente dall'animale, secondo (l'ENPA) è il secondo cane che sbava di più dopo il bulldog

Italiano

Sostantivo

setter ( approfondimento) m inv

(zoologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

set | ter

Pronuncia

IPA: /'setter/

Etimologia / Derivazione

dall’inglese setter, derivazione di (to) set cioè "fermarsi"