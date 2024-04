La Soluzione ♚ Il nome della scrittrice irlandese O Brien

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il nome della scrittrice irlandese O Brien. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDNA

Curiosità su Il nome della scrittrice irlandese o brien: Umanista irlandese, particolarmente ricordato per le sue opere in lingua irlandese (gaelico). il padre di patrick, maurice, originario della contea di... Edna Marie "E" Mode è un personaggio immaginario dei film d'animazione pixar Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi e Gli Incredibili 2. Ideata da Brad Bird, regista e sceneggiatore dei due film, Edna Mode è una stilista di fama mondiale estremamente abile nella realizzazione di costumi per supereroi, la quale torna a lavorare per Mr. Incredibile e la famiglia Parr dopo la loro uscita dall'anonimato.

