Il profeta rapito in cielo: Eliseo fu il principale discepolo di elia, finché quest'ultimo non fu rapito in cielo, sopra un carro fiammeggiante, mentre percorreva la strada per gèrico... Curiosità su: Eliseo fu il principale discepolo di elia, finché quest'ultimo non fu rapito in cielo, sopra un carro fiammeggiante, mentre percorreva la strada per gèrico... Il profeta Elia (nome ebraico Eliyahu, che significa "il mio Dio è Yahweh") o Elias (in greco a Elías o Ilias; siriaco: Elyae; arabo: o , Ilyas o Ilya) della città di Tishbà nel paese di Galaad, e perciò detto anche il Tisbita, è una delle figure più rilevanti dell'Antico Testamento; le sue gesta sono narrate nei due "libri dei Re" della Bibbia. Italiano Nome proprio Elia ( approfondimento) m Nome di persona. Etimologia / Derivazione Nome di origine ebraica, significa "il vero dio è Jave".

