Lo sguardo di chi è rapito da una visione sublime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sguardo di chi è rapito da una visione sublime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTATICO

Significato/Curiosita : Lo sguardo di chi e rapito da una visione sublime

di dio. la sensazione che friedrich vuole trasmetterci, quindi, è anche quella del sublime, presenza onnipervasiva nel romanticismo già teorizzata da... San bartolomeo estatico è un dipinto olio su tela di carlo ceresa conservato nel santuario di san girolamo emiliani, della frazione somasca frazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

