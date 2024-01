La definizione e la soluzione di: La patria di Anthony Hopkins. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Galles ( AFI : /'galles/; in inglese Wales, pron. ['welz]; in gallese Cymru, pron. ['km.r], in latino Cambria) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito. Regione storica della Gran Bretagna, confina a est con l'Inghilterra, a nord e a ovest con il Mare d'Irlanda e a sud con il Canale di Bristol. Si estende per 20779 km² e nel 2011 contava una popolazione di 3 063 456 persone. La sua capitale è Cardiff.

Il Galles ha una costa di oltre 2700 km e la sua conformazione è in gran parte montuosa, con le cime più alte nelle aree settentrionali e centrali, tra cui lo Snowdon (in gallese Yr Wyddfa), il picco più alto. La regione si trova all'interno della zona temperata e gode di un clima oceanico variabile.

L’attuale detentore del trono gallese è il principe William del Galles, primogenito del Re Carlo III.

L'identità nazionale gallese emerse dalla tribù celtica dei Britanni dell'isola di Gran Bretagna in un periodo che va dal ritiro delle truppe romane dall'isola (nel V secolo) alla conquista dell'attuale Inghilterra da parte di popoli di stirpe germanica (tra i primi i Sassoni e gli Angli). I Britanni, scarsamente romanizzati, mantennero l'indipendenza politica, la lingua e le tradizioni nelle zone più a ovest dell'isola, corrispondenti appunto all'attuale Galles: esso è oggi considerato una delle cinque nazioni celtiche moderne.

La morte di Llywelyn ap Gruffudd nel 1282 segnò il completamento della conquista del Galles da parte di Edoardo I d'Inghilterra. L'intero Principato del Galles fu annesso dall'Inghilterra e incorporato all'interno del sistema legale inglese tramite leggi risalenti al 1535 e al 1542. Tuttavia, nel XIX secolo iniziò a svilupparsi una politica più autonoma; il liberalismo gallese, personificato all'inizio del XX secolo da David Lloyd George, fu sostituito dalla crescita del socialismo e dal Partito Laburista. Nel corso del secolo, il nazionalismo gallese crebbe: Plaid Cymru, il partito nazionale gallese, fu costituito nel 1925 e la Welsh Language Society nel 1962. Istituito nel 1998, il Parlamento gallese detiene la responsabilità di una serie di materie oggetto di devoluzione, ossia il fenomeno del trasferimento di alcuni poteri da un centro a diversi enti locali, come è successo nel Regno Unito con le sue Home Nations (in questo caso da Londra a Cardiff).

All'inizio della rivoluzione industriale, lo sviluppo delle miniere e delle industrie metallurgiche trasformò la nazione da società agricola a industriale; lo sfruttamento del South Wales Coalfield causò un rapido incremento della popolazione gallese. Due terzi della popolazione vive nel Galles meridionale, principalmente a Cardiff, Swansea e Newport, oltre che nelle vicine valli. Oggi, le industrie pesanti tradizionali e le estrazioni sono in declino, e l'economia del Galles fa affidamento sul settore pubblico, sui servizi e sul turismo. Il valore aggiunto lordo del Galles nel 2010 era di 45,5 milioni di sterline (15145 £ pro capite, il 74% della media del Regno Unito, e il valore più basso pro capite nel Regno).

Nonostante il Galles condivida la storia politica e sociale con il resto della Gran Bretagna, e la grande maggioranza della popolazione parli inglese, la nazione ha mantenuto una identità culturale distinta, ed è ufficialmente bilingue. Oltre 560 000 persone nel Galles parlano il gallese, e tale lingua viene parlata dalla maggioranza della popolazione in parti del nord e dell'ovest della nazione.

In molti eventi sportivi internazionali, come il campionato mondiale di calcio, la Coppa del Mondo di rugby e i Giochi del Commonwealth, il Galles partecipa con le proprie squadre nazionali, anche se ai giochi olimpici gli atleti gallesi competono insieme alla squadra britannica. Il rugby a 15 è visto come un simbolo dell'identità gallese ed espressione della coscienza nazionale.

Galles

(geografia) Nazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È situato nella parte sud-occidentale dell'Isola della Gran Bretagna, con capitale Cardiff.

gal | les

['ga:lles]

