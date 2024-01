La Soluzione ♚ Operazione per riscattare i crediti di un azienda

La definizione e la soluzione di: Operazione per riscattare i crediti di un azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Operazione per riscattare i crediti di un azienda: Esiste la possibilità di riscattare un codice (prodotto) o un buono regalo. in pratica, in questo caso, tramite la procedura di riscatto si può legittimamente... Curiosità su: Esiste la possibilità di riscattare un codice (prodotto) o un buono regalo. in pratica, in questo caso, tramite la procedura di riscatto si può legittimamente... Il contratto di factoring è un particolare tipo di istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Inglese Sostantivo factoring ( approfondimento) m sing factoring Italiano Sostantivo factoring ( approfondimento) (forestierismo) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) affidamento dei crediti di un'impresa ad una società specializzata Sillabazione lemma non sillababile Etimologia / Derivazione da factor



Altre risposte : factoring; operazione; riscattare; crediti; azienda;