La Soluzione ♚ Decidersi a un operazione La definizione e la soluzione di 10 lettere: Decidersi a un operazione. SOTTOPORSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Decidersi a un operazione: Lili Ilse Elvener (Vejle, 28 dicembre 1882 – Dresda, 13 settembre 1931) è stata una pittrice danese meglio conosciuta come Lili Elbe. Nata Einar Wegener, è stata la seconda persona nella storia a sottoporsi a un intervento chirurgico di "affermazione di genere" e a essere identificata come donna transessuale, preceduta da Dora Richter.. Altre Definizioni con sottoporsi; decidersi; operazione; Possono decidersi al ballottaggio; Operazione di verifica; Operazione commerciale;

SOTTOPORSI

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Decidersi a un operazione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.