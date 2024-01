La Soluzione ♚ Misura in maniera metaforica il tempo che manca alla fine del mondo

Misura in maniera metaforica il tempo che manca alla fine del mondo: Guardare dall'alto in basso guardare con alterigia e disprezzo. hai voluto la bicicletta (e adesso) pedala! domanda metaforica e retorica che si pone a chi... Curiosità su: Guardare dall'alto in basso guardare con alterigia e disprezzo. hai voluto la bicicletta (e adesso) pedala! domanda metaforica e retorica che si pone a chi... Orologio dell'apocalisse (Doomsday Clock in inglese) è un'iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago che consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di un'ipotetica fine del mondo a cui l'umanità è sottoposta. Il pericolo viene quantificato tramite la metafora di un orologio simbolico la cui mezzanotte simboleggia la fine del mondo mentre i minuti precedenti rappresentano la distanza ipotetica da tale evento. Originariamente la mezzanotte rappresentava unicamente la guerra atomica, mentre dal 2007 considera qualsiasi evento che può infliggere danni irrevocabili all'umanità (come ad esempio i cambiamenti climatici). Al momento della sua creazione, durante la guerra fredda, l'orologio fu impostato alle ore 23:53, sette minuti prima della mezzanotte; da allora, le lancette sono state spostate 23 volte. La massima vicinanza alla mezzanotte è stata raggiunta nel 2023, con appena 90 secondi. Precedentemente la distanza minima era stata 100 secondi, raggiunta nel 2020; la massima lontananza è stata di 17 minuti, tra il 1991 (accordi START) e il 1995.

