La Soluzione ♚ Ci mette la coda per rovinare

La definizione e la soluzione di: Ci mette la coda per rovinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ci mette la coda per rovinare: Permettendogli di plagiare la formula e prevenire il futura invenzione dal rovinare la sua attività. due dei bambini (verusca e mike) rispondono alla tangente... Curiosità su: Permettendogli di plagiare la formula e prevenire il futura invenzione dal rovinare la sua attività. due dei bambini (verusca e mike) rispondono alla tangente... Nelle religioni il diavolo (o demonio o maligno) è un'entità spirituale o soprannaturale essenzialmente malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, all'angelo, al bene e alla verità. Nel linguaggio poetico e letterario, il termine "demone" è usato talvolta col significato di "diavolo" o "demonio" anche perché il plurale è simile (demòni - dèmoni) e le traduzioni dall'inglese rendono "demon" con "demone" anziché "demonio". Italiano Sostantivo diavolo ( approfondimento) m sing (religione) (cristianesimo) spirito malefico presente in diversi miti e religioni, rappresentato spesso con corna, ali simili a pipistrello, coda appuntita e un forcone in mano (antonomasia) (sport) (calcio) società sportiva italiana Milan Sillabazione dià | vo | lo Pronuncia IPA: /'djavolo/ Etimologia / Derivazione dal greco dß (diabolos) cioè "calunniatore" Citazione Sinonimi Satana, Lucifero, Belzebù; demonio, maligno, demone, satanasso

(referito a persona) cattivo, malvagio, perfido, violento, perverso, carogna Contrari Dio, angelo

(riferito a persona) bravo uomo Parole derivate diabolico, diavolio, diavoleria, diavola, indiavolato, pollo alla diavola Termini correlati satana Alterati ( diminutivo ) diavoletto, diavolino

diavoletto, diavolino ( accrescitivo ) diavolone

diavolone (peggiorativo) diavolaccio Proverbi e modi di dire andare al diavolo : insultare pesantemente

: insultare pesantemente fare il diavolo a quattro : fare molto rumore, agitandosi e urlando, o provocare molta confusione, in genere per ottenere qualcosa

: fare molto rumore, agitandosi e urlando, o provocare molta confusione, in genere per ottenere qualcosa avere un diavolo per capello : essere molto arrabbiati

: essere molto arrabbiati parli del diavolo e spuntano le corna : si dice quando si presenta o sopraggiunge qualcuno di cui si si sta parlando (versione italiana del proverbio latino Lupus in fabula )

: si dice quando si presenta o sopraggiunge qualcuno di cui si si sta parlando (versione italiana del proverbio latino ) il diavolo fa le pentole ma non i coperchi : gli inganni e gli atti malevoli, anche se riusciti, presto o tardi vengono scoperti.

Altre risposte : diavolo; mette; coda; rovinare;