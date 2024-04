La definizione e la soluzione di 6 lettere: Rovinare fisicamente o moralmente. BACARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Intransitivo

Significato e Curiosità su: Il bacaro (pron. bàcaro), o bacaréto, è un tipo di osteria veneziana a carattere popolare, dove si trova una vasta scelta di vini in calice (ómbre o bianchéti) e i tipici spuntini (cichéti), o cibi in piccole porzioni. Il bacaro è caratterizzato dalla presenza di pochi posti a sedere e da un lungo bancone vetrinato in cui sono esposti i prodotti in vendita. Più raro è il caso di bacari che servono piatti più elaborati o che offrono un vero e proprio servizio di ristorazione. Frequentati sia da turisti sia da abitanti del luogo, i bacari, oltre al vino, servono anche le caratteristiche bevande note come "spritz", mentre raramente vengono ...

bacare (vai alla coniugazione)

far bachi, detto di carni, frutta e simili, e che ne rimangono marce e corrotte mettete al fresco questa carne perché non bachi

Sillabazione

ba | cà | re

Pronuncia

IPA: /ba'kare/

Etimologia / Derivazione

da baco

Sinonimi

marcire, imputridire, putrefare

Parole derivate