La definizione e la soluzione di: È installato sulla torretta della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Trusty, su cui era stata montata una torretta ideata da cowper phipps coles. la torretta fece il suo debutto su una nave corazzata nel 1862, la uss monitor...

Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche appartenenti allo spettro delle onde radio o microonde per il rilevamento e la determinazione (in un certo sistema di riferimento) della posizione (coordinate in distanza, altezza e azimuth) ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target) sia fissi che mobili, come aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo.

Italiano

Aggettivo

radar

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

radar ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) tecnologia che usa microonde per rilevare la posizione e la velocità di un oggetto a distanza

Sillabazione

rà | dar

Pronuncia

IPA: /'radar/

Etimologia / Derivazione

acronimo di Radio Detecting and Ranging (radio-rivelatore e misuratore di distanza)

Parole derivate

radarabile, radaraltimetro, radarassistenza, radarastronomia, radarfaro, radargeodesia, radargeodetico, radarista, radaristica, radaristico, radarlocalizzazione, radarmeteorologia, radarmeteorologico, radarnavigazione, radariflettente, radarsonda, radarspoletta, radartachimetro, radartecnica, radarterapia, radartopografia, radartopografico

Proverbi e modi di dire