Violenta bufera di neve

La tormenta è una tempesta di neve molto violenta accompagnata da forti venti; la più intensa di tutte mai registrata si verificò nel 1972 in Iran, colpendo la zona dell'Ardakan, nel sud del Paese e causando più di 4000 vittime.

Italiano

Sostantivo

tormenta f sing (pl.: tormente)

(meteorologia) tempesta di neve o di vento, tipica dell'alta montagna

Voce verbale

tormenta

terza persona singolare dell'indicativo presente di tormentare seconda persona singolare dell'imperativo presente di tormentare

Sillabazione

tor | mén | ta

Pronuncia

IPA: /tor'menta/

Etimologia / Derivazione

dal francese tourmente

Sinonimi

(sostantivo) bufera, burrasca, neve, nevicata, tempesta, turbine

bufera, burrasca, neve, nevicata, tempesta, turbine (terza persona singolare dell'indicativo presente di tormentare) tortura, strazia, perseguita, maltratta, malmena, tartassa, martoria, angaria

tortura, strazia, perseguita, maltratta, malmena, tartassa, martoria, angaria (terza persona singolare dell'indicativo presente di tormentare:di dolore, malattia) tortura

tortura ( per estensione ) angoscia, affligge, opprime , preoccupa, angustia, cruccia

angoscia, affligge, opprime , preoccupa, angustia, cruccia disturba, infastidisce, secca, assilla, importuna, molesta

Contrari