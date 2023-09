Un identità digitale per servizi online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un identità digitale per servizi online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPID

Significato/Curiosita : Un identita digitale per servizi online

Richiedere l'identità digitale spid (sistema pubblico di identità digitale). questo processo consente ai titolari di cie di accedere ai servizi online forniti... Il sistema pubblico di identità digitale (in acronimo spid) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un identità digitale per servizi online : identità; digitale; servizi; online; Un identità alternativa; Risulta dalla carta d identità ; La carta d identità del cane; Vi si può conservare la carta d identità ; Un dato da carta d identità ; L identità digitale Online; Una identità digitale per i servizi online; Poco identitario; Un elenco di brani musicali in formato digitale ; Play: la piattaforma digitale per rivedere programmi TV; Come la calcolatrice non digitale ; Un lettore di musica digitale ; Impronta digitale ; L assistente digitale della Apple; Un mondo tridimensionale digitale virtuale; Il libro non digitale ; Il servizi o di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; Curava i servizi di mensa nei palazzi signorili; Un secondo servizi o vincente a tennis; Un poderoso servizi o a tennis; Presta servizi o nelle stazioni; Sigla del servizi o Informazione Religiosa; Un servizi o offerto ai suoi clienti dall azienda dei Kindle; Avvicendamenti nel servizi o; Una chiacchierata online ; Schermata pubblicitaria online ; Assembramento di persone organizzato online ; Il video che insegna online ; Un programma che svolge funzioni ripetitive online ; Striscia pubblicitaria online ; La nota enciclopedia online scritta dai lettori; Gioco online che indovina i vip a cui si pensa;

Cerca altre Definizioni