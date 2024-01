La definizione e la soluzione di: Dura dalla vita alla morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'esistenza è argomento ontologico per eccellenza e si relaziona con quello dell'Essere, ma in subordine, come suo modo contingente di manifestarsi e di fluire. Esso attiene perciò anche alla dimensione del divenire.

Italiano

Sostantivo

esistenza ( approfondimento) f sing (pl.: esistenze)

lo stato di essere, esistere, essere presente l'imputato negò l'esistenza di propri rapporti con la malavita (filosofia) (diritto) vita, il periodo in cui si compie una vita ebbe un'esistenza felice (familiare) complesso delle facoltà, del talento, dei valori, degli impegni e dei progetti di un individuo secondo le peculiarità proprie (per estensione) insieme dei piccoli o grandi passaggi della provvidenza che segnano la vita di una o più persone, anche assieme o a distanza per più tempo o per un breve periodo alcuni programmano la propria esistenza , altri ne prevedono e ne progettano le fasi (religione) (filosofia) relativo all'esistente... che non potrebbe non essere o essere altrimenti: condizione dei viventi, stato cosciente e di verità; [anche] modalità ontologica in atto

Sillabazione

e | si | stèn | za

Pronuncia

IPA: /ezi'stntsa/

Etimologia / Derivazione

derivato dal latino trado exsistentia, derivato a sua volta da exsistere, ossia "esistere"

Citazione

Sinonimi

realtà, presenza, essenza, essere, sussistenza

durata, tempo, vita, arco vitale

Contrari

assenza, inesistenza, irrealtà, fine, nulla

morte

Parole derivate

esistenziale, subesistenza

Parole derivate

coesistenza, preesistenza

Proverbi e modi di dire