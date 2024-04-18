Importante Progetto europeo per universitari nei cruciverba: la soluzione è Erasmus
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Importante Progetto europeo per universitari' è 'Erasmus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ERASMUS
Curiosità e Significato di Erasmus
Non fermarti alla soluzione! Conosci Erasmus più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Erasmus.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un importante Progetto europeo per universitariChi lo dà fa partire il progettoUn progetto campato in ariaImportante marca giapponese di orologiDare il via a un progetto
Come si scrive la soluzione Erasmus
Se ti sei imbattuto nella definizione "Importante Progetto europeo per universitari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Erasmus:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S S O C I C R
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.