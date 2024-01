La definizione e la soluzione di: Che rende perplessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Non vi passeranno; via santa la chiameranno.» (maimonide, la guida dei perplessi) moshe ben maimon, più noto nell'europa medievale col nome di mosè maimònide...

Comizi d'amore è un documentario del 1965 diretto da Pier Paolo Pasolini.

Nel 1963 Pier Paolo Pasolini e il produttore Alfredo Bini girano l'Italia per trovare luoghi e volti per il nuovo film del regista friulano, il Vangelo secondo Matteo. Ma Pasolini da un po' di tempo ha un chiodo fisso: conoscere le opinioni degli italiani sulla sessualità, l'amore e il buon costume e vedere come sia cambiata negli ultimi anni la morale del suo paese.

Si stabilisce quindi di unire le due cose e Pasolini entra in campo, microfono alla mano, per parlare con gli italiani di "invertiti", di "prima volta", di "prostitute" e di "divorzio".

Ne esce un ritratto del paese contraddittorio, uno spaccato di un'Italia a varie velocità, un quadro sconcertante che alterna aperture fintamente disinvolte al Nord e rigidità ancestrali nel meridione.

All'interno del film ci sono anche le opinioni autorevoli di "amici" di Pasolini come Alberto Moravia, Cesare Musatti, Adele Cambria, Camilla Cederna, Giuseppe Ungaretti e Oriana Fallaci. L'impressione che si ricava da questo straordinario film-inchiesta è quella di una grande, diffusa ignoranza anche negli strati di popolazione più colta, di una profonda arretratezza e del timore dell'italiano medio di affrontare senza vergogna un confronto legato al tema della sessualità.

Italiano

Aggettivo

sconcertante m e f sing (pl.: sconcertanti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

sconcertante

participio presente di sconcertare

Sillabazione

scon | cer | tàn | te

Pronuncia

IPA: /skonter'tante/

Etimologia / Derivazione

da concertare , con s- negativo

Sinonimi

disorientante, impressionante, inquietante, sconvolgente, sorprendente

preoccupante, strano, stupefacente, inatteso, inaspettato, insospettato, imprevisto, scioccante, imbarazzante

Contrari