Nella maniera più veloce

Avverbio

Significato e Curiosità su: Ciro, il figlio di Target è stato un programma televisivo italiano comico, ideato da Gregorio Paolini, andato in onda con titoli diversi tra il 1997 e il 2004 su Italia 1. Il titolo del programma fa esplicito riferimento ad un celebre e crudele scherzo telefonico ordito a Sandra Milo nel febbraio del 1990, durante una puntata del talk show da lei condotto L'amore è una cosa meravigliosa (andato in onda su Rai 2 dal novembre del 1989 al maggio del 1990), in cui, dopo che un'improvvisa telefonata in diretta l'avvertì che il figlio Ciro fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, l'attrice abbandonò precipitosamente lo studio ...

precipitosamente

in modo precipitoso (senso figurato) con precipitazione

Sillabazione

pre | ci | pi | to | sa | mén | te

Pronuncia

IPA: /pretipitosa'mente/

Etimologia / Derivazione

composto dall'aggettivo precipitoso e dal suffisso -mente

Sinonimi

frettolosamente, affrettatamente, furiosamente, precipitevolmente, impetuosamente, all’impazzata, alla cieca, a rompicollo, a precipizio, rovinosamente

imprudentemente, impulsivamente, sconsideratamente, avventatamente

