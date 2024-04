La Soluzione ♚ Un arteria toracica La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un arteria toracica. COSTALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un arteria toracica: Le articolazioni sterno-costali congiungono le prime sette paia di coste allo sterno. L'articolazione tra lo sterno e la prima costa è una sincondrosi, mentre le articolazioni tra lo sterno e le altre coste sono delle artrodie di tipo sinoviale che consentono soltanto piccoli movimenti di scivolamento per gli atti respiratori. L'articolazione tra il secondo paio di coste e lo sterno, trovandosi in corrispondenza dell'articolazione manubrio-sternale, consta di una cavità sinoviale doppia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Le articolazioni sterno-costali congiungono le prime sette paia di coste allo sterno. L'articolazione tra lo sterno e la prima costa è una sincondrosi, mentre le articolazioni tra lo sterno e le altre coste sono delle artrodie di tipo sinoviale che consentono soltanto piccoli movimenti di scivolamento per gli atti respiratori. L'articolazione tra il secondo paio di coste e lo sterno, trovandosi in corrispondenza dell'articolazione manubrio-sternale, consta di una cavità sinoviale doppia. costale m e f sing (pl.: costali) (biologia) (anatomia) (fisiologia) concernente le coste Sillabazione co | stà | le Pronuncia IPA: /kos'tale/ Etimologia / Derivazione derivazione di costa Termini correlati costa Altre Definizioni con costale; arteria; toracica; della Seta: era un importante arteria commerciale; Arteria per traffico veloce; Passa per la cavità toracica; Formano la cassa toracica; Cerca altre soluzioni cruciverba

