Tagliarsi i capelli a zero

La definizione e la soluzione di: Tagliarsi i capelli a zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tagliarsi i capelli a zero: Inoltre a causa dello stress che egli le causava carol ha dovuto fare più lavori contemporaneamente e, come spiegerá anni dopo, tagliarsi i capelli a zero, per... Curiosità su: Inoltre a causa dello stress che egli le causava carol ha dovuto fare più lavori contemporaneamente e, come spiegerá anni dopo, tagliarsi i capelli a zero, per... Erland van Lidth de Jeude (Hilversum, 3 giugno 1953 – New York, 23 settembre 1987) è stato un wrestler, attore e cantante olandese. Noto per essere apparso in vari film di Hollywood, tra i quali Nessuno ci può fermare (1980) e L'implacabile (1986).

Altre risposte : raparsi; tagliarsi; capelli; zero;